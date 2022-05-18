"Сгорела дотла". Армия России обстреляла фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке – фото

Армия России фосфорными боеприпасами уничтожила авдеевскую школу №1. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня ночью российская армия обстреляла ее запрещенными фосфорными боеприпасами. Школа сгорела дотла", – написал он.

По словам Кириленко, обошлось без жертв. В школе были лишь дежурные, им удалось спастись. Он подчеркнул, что в школе не было ни одного военного или военной техники – россияне просто, "как всегда, уничтожают гражданскую инфраструктуру".

Кириленко также отметил, что до широкомасштабного вторжения РФ в школе учились 200 детей. Всего в Донецкой области россияне с 24 февраля повредили 416 учреждений образования: 181 детский сад, 191 школу, 23 учреждения профессионально-технического образования и 21 вуз.

Сегодня утром армия РФ нанесла ракетные удары по Днепру и Николаеву. Есть пострадавшие и разрушения.

Читайте также: Залужный рассказал главному генералу США о новой ракетной тактике России