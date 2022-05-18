UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
18.05.2022, 11:12

"Сгорела дотла". Армия России обстреляла фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке – фото

Цей матеріал також доступний українською
1 / 4
"Сгорела дотла". Армия России обстреляла фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке – фото"Сгорела дотла". Армия России обстреляла фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке – фото"Сгорела дотла". Армия России обстреляла фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке – фото"Сгорела дотла". Армия России обстреляла фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке – фото
"Сгорела дотла". Армия России обстреляла фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке – фото"Сгорела дотла". Армия России обстреляла фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке – фото"Сгорела дотла". Армия России обстреляла фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке – фото"Сгорела дотла". Армия России обстреляла фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке – фото
"Сгорела дотла". Армия России обстреляла фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке – фото"Сгорела дотла". Армия России обстреляла фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке – фото"Сгорела дотла". Армия России обстреляла фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке – фото"Сгорела дотла". Армия России обстреляла фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке – фото

Армия России фосфорными боеприпасами уничтожила авдеевскую школу №1. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня ночью российская армия обстреляла ее запрещенными фосфорными боеприпасами. Школа сгорела дотла", – написал он.

По словам Кириленко, обошлось без жертв. В школе были лишь дежурные, им удалось спастись. Он подчеркнул, что в школе не было ни одного военного или военной техники – россияне просто, "как всегда, уничтожают гражданскую инфраструктуру".

Кириленко также отметил, что до широкомасштабного вторжения РФ в школе учились 200 детей. Всего в Донецкой области россияне с 24 февраля повредили 416 учреждений образования: 181 детский сад, 191 школу, 23 учреждения профессионально-технического образования и 21 вуз.

  • Сегодня утром армия РФ нанесла ракетные удары по Днепру и Николаеву. Есть пострадавшие и разрушения.

Читайте также: Залужный рассказал главному генералу США о новой ракетной тактике России

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: авдеевка, школа, армия рф, войска россии, фосфорные боеприпасы
Еще по теме
Популярные фото
"Хватит ли чудес Бога на воскресение города?" Полк "Азов" показал новые фото Мариуполя
"Хватит ли чудес Бога на воскресение города?" Полк "Азов" показал новые фото Мариуполя
В антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фото
В антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фото
Глава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и Рубежном
Глава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и Рубежном
Материалы по теме
Армия России с вертолета и земли обстреляла школу в Сумской области – фото
Новости регионов Армия России с вертолета и земли обстреляла школу в Сумской области – фото
Битва за Донбасс. ВСУ дважды остановили наступление армии России под Авдеевкой – ОВА
Политика Битва за Донбасс. ВСУ дважды остановили наступление армии России под Авдеевкой – ОВА
Популярное
фото/видео
"Сгорела дотла". Армия России обстреляла фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке – фото
"Сгорела дотла". Армия России обстреляла фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке – фото
Зеленский: В эвакуации защитников Азовстали участвуют влиятельные международные посредники
Зеленский: В эвакуации защитников Азовстали участвуют влиятельные международные посредники 00:32
Оккупанты обстреляли жилой район Бахмута. Ранен 9-летний ребенок
Оккупанты обстреляли жилой район Бахмута. Ранен 9-летний ребенок 17.05.22, 19:23
Перехват СБУ: оккупанты хвалятся пытками пленных и обстрелами мирных поселков
Перехват СБУ: оккупанты хвалятся пытками пленных и обстрелами мирных поселков 17.05.22, 18:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 