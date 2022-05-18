РФ с утра обстреляла Днепр: одну ракету сбила ПВО, вторая – разрушила транспортный объект

Армия РФ с утра нанесла ракетный удар по Днепру. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Валентин Резниченко.

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По его словам, одну ракету в Днепре сбила противовоздушная оборона. Обломки упали на частный двор – ранена женщина, повреждено два дома.

Вторая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры, он разрушен.

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Вчера РФ нанесла ракетные удары по Десне Черниговской области. Погибли восемь человек.

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Марк Сировой

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