В результате ракетных ударов по Десне погибли восемь человек
17.05.2022, 14:06
Иллюстративное фото из "Десны": скриншот
В результате ракетных ударов по поселку Десна в Козелецком районе Черниговской области, нанесенных утром 17 мая российской армией, погибли восемь украинцев. Об этом Суспильному сообщили в ГСЧС области.
Кроме того, в результате авиаудара оккупантов, ранения получили 12 человек.
Поселок Десна расположен близко к границе Киевской области. В Десне действует 169-й учебный центр имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск ВСУ, занимающий большую часть территории поселка.
- Около 5 часов утра 17 мая российские войска из авиации выпустили четыре ракеты по поселку Десна, две из них попали в здания.
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