В результате ракетных ударов по Десне погибли восемь человек

В результате ракетных ударов по поселку Десна в Козелецком районе Черниговской области, нанесенных утром 17 мая российской армией, погибли восемь украинцев. Об этом Суспильному сообщили в ГСЧС области.

Кроме того, в результате авиаудара оккупантов, ранения получили 12 человек.

Поселок Десна расположен близко к границе Киевской области. В Десне действует 169-й учебный центр имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск ВСУ, занимающий большую часть территории поселка.

Около 5 часов утра 17 мая российские войска из авиации выпустили четыре ракеты по поселку Десна, две из них попали в здания.

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Наталия Софиенко

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