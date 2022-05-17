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В результате ракетных ударов по Десне погибли восемь человек

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 14:06
В результате ракетных ударов по Десне погибли восемь человек - Фото
Иллюстративное фото из "Десны": скриншот

В результате ракетных ударов по поселку Десна в Козелецком районе Черниговской области, нанесенных утром 17 мая российской армией, погибли восемь украинцев. Об этом Суспильному сообщили в ГСЧС области.

Кроме того, в результате авиаудара оккупантов, ранения получили 12 человек.

Поселок Десна расположен близко к границе Киевской области. В Десне действует 169-й учебный центр имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск ВСУ, занимающий большую часть территории поселка.

В результате ракетных ударов по Десне погибли восемь человек

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Наталия Софиенко
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война в украине ГСЧС десна авиаудары
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