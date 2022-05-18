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Россия утром нанесла ракетный удар по Николаеву

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 09:24
Россия утром нанесла ракетный удар по Николаеву - Фото
Фото: ГСЧС

Россия утром в среду нанесла ракетный удар по Николаеву. Пострадал по меньшей мере один человек, получивший осколочные ранения, сообщило местное управление ГСЧС.

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Под обстрел попал частный жилой сектор в Ингульском районе, это восточная часть Николаева.

Местное издание News.pn сообщило, что обстрел произошел около 5:45 утра. Был слышен один громкий взрыв, которому предшествовал характерный для пролета ракеты свист.

На месте падения ракеты произошел пожар, который удалось быстро потушить.

Россия утром нанесла ракетный удар по Николаеву
Андрей Водяный
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