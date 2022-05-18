Россия утром нанесла ракетный удар по Николаеву

Россия утром в среду нанесла ракетный удар по Николаеву. Пострадал по меньшей мере один человек, получивший осколочные ранения, сообщило местное управление ГСЧС.

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Под обстрел попал частный жилой сектор в Ингульском районе, это восточная часть Николаева.

Местное издание News.pn сообщило, что обстрел произошел около 5:45 утра. Был слышен один громкий взрыв, которому предшествовал характерный для пролета ракеты свист.

На месте падения ракеты произошел пожар, который удалось быстро потушить.

РФ с утра также обстреляла Днепр: одну ракету сбила ПВО, вторая – разрушила транспортный объект.

Вчера РФ нанесла ракетные удары по Десне Черниговской области. Погибли восемь человек.

Андрей Водяный

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