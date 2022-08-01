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"Одинаковые зверства". Дуда приравнял россиян в Мариуполе к немецким нацистам в Варшаве

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 18:48
Анджей Дуда (фото - ЕРА)

Президент Польши Анджей Дуда сравнил происходящее в Варшаве во время Второй мировой войны со зверствами россиян в Мариуполе. Об этом он сказал, посетив выставку "Варшава-Мариуполь – города руин, города борьбы, города надежды", передает Польское радио.

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"Фотографии драматичны, некоторые даже очень, но столь драматичным было то, что происходило здесь в Варшаве во время Второй мировой войны, в частности во время Варшавского восстания, когда здесь шли бои, и когда немцы безжалостно убивали мирных жителей столицы. К сожалению, агрессия России против Украины сегодня так же безжалостна", – сказал Дуда.

Выставка открылась на площади Пилсудского перед зданием командования гарнизона "Варшава".

"Насколько схожи картины, насколько одинаково зверство тех, кто убивает, уничтожает, разрушает жизни невинных людей", – прокомментировал Дуда.

Он добавил, что война РФ против Украины, как и каждая война в истории, когда-нибудь закончится, но ответственные за зверства и массовые убийства украинцев должны быть наказаны за свои преступления.

"Сегодня это долг цивилизованного мира. Должны быть созданы соответствующие трибуналы, [военные преступники] должны быть привлечены к ответственности", – добавил он.

"Одинаковые зверства". Дуда приравнял россиян в Мариуполе к немецким нацистам в Варшаве
  • Выставка будет открыта в Варшаве в течение двух недель, а потом будет представлена ​​в других городах Польши. На представленных фото Варшава 1944-го сравнивается с современным Мариуполем.

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Оксана Житнюк
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