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Одиозный бизнесмен подтвердил, что не встречался с Зеленским

Одиозный бизнесмен подтвердил, что не встречался с Зеленским - Фото
Сэм Кислин (Фото - скриншот из видео Стоп Корупції - Youtube)
18.10.2019, 17:51

На счетах компании Сэма Кислина были средства, конфискованные в 2017 году украинским судом как "деньги Януковича"

Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин подтвердил, что не встречался в США с президентом Владимиром Зеленским, но хотел это сделать. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я хотел бы встретиться, но он (Зеленский - ред.) был очень занят, и каждая минута у него была расписана. Я с ним не встречался", - сказал Кислин.

The Insider пишет, что компания, владельцем которой является Кислин, купила в 2014 году кипрскую компанию Opalcore Ltd. На счетах именно этой компании лежали 20,9 млн долл из 1,5 млрд долл, которые в 2017 г были конфискованы Краматорским судом в пользу Украины. Генпрокуратура утверждала, что эти деньги принадлежали "семье Януковича".

  • 8 октября о встрече Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана с Кислиным сообщило российское издание The Insider. Кислин связан с конфискованными ранее "деньгами Януковича".
  • 9 октября у Зеленского опровергли эту информацию.

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