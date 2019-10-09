Зеленский и Богдан отрицают встречу с одиозным бизнесменом в США

Фото: theins.ru

Российское издание The Insider сообщило о встрече в США президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Богдана с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, который связан с конфискованными ранее "деньгами Януковича". У Зеленского опровергают эту информацию.

По информации The Insider, 25 сентября в районе гостиницы "Паркер" прошли две встречи украинцев с Кислиным: в одной, официальной, участвовал Зеленский, на второй, неофициальной, - президента представлял Богдан.

Офис президента опроверг эту информацию.

"Иинформация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой "Схемы", является фейком", - ответили изданию Интерфакс-Украина в ОП.

Богдан написал в Facebook, что не знаком с Кислиным. "В ответ на многочисленные запросы журналистов рад сообщить, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислиным, ни в США, ни в Украине", - написал он.

По данным Радио Свобода, ФБР связывает Кислина с рядом российских преступных группировок. Также он известен как соратник и донор адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

Кислин также является владельцем американской компании Trans Commodities, которая занимается торговлей металлом и удобрениями. Эта компания фигурировала в уголовном производстве в Украине по завладению средствами ПАО Укртрансгаз на сумму более 500 млн грн.

Издание пишет, что Trans Commodities в 2014 году купила кипрскую компанию Opalcore Ltd. На счетах именно этой компании лежали 20,9 млн долл из 1,5 млрд долл, которые в 2017 г были конфискованы Краматорским судом в пользу Украины. Генпрокуратура утверждала, что эти деньги принадлежали "семье Януковича".

В мае 2017 года сообщалось, что кипрские компании (среди них и Opalcore ltd), которым принадлежали облигации внутреннего государственного займа Украины подали апелляцию на это решение Краматорского суда.