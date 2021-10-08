"Минус один враг". Палица возмутился словами Третьяковой из СН о смерти Полякова

Нардеп из фракции Слуга народа Галина Третьякова написала в партийном чате "одним врагом меньше" о смерти нардепа из депутатской группы За будущее Антона Полякова. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил представитель За будущее Игорь Палица и потребовал от СН сделать выводы и высказать позицию. Глава фракции СН Давид Арахамия публично извинился.

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"Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заботиться о людях, о детях, госпожа Третьякова, написала, что одним врагом меньше о смерти Антона Полякова. Я хотел бы попросить вас, уважаемая фракция Слуги народа, сделать выводы из слов госпожи Третьяковой", – заявил Палица.

Он подчеркнул, что считает это недопустимым. "Так делать нельзя", – добавил Палица.

Третьякова попросила слова, чтобы ответить Палице. "Вы уверены, что хотите реплику?" – уточнил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Третьякова выразила удивление, откуда нардепы из За будущее знают содержание партийного чата СН, и возмутилась тем, что якобы "люди, которые борются за свободу слова, считают, что могут набрасывать кому-то платок на рот...", но Стефанчук прервал ее выступление. Перед выступлением Третьяковой к ней подходил глава комитета по свободе слова, нардеп из ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

"Жизнь каждого человека является высшей социальной ценностью, так гарантирует статья третья Конституции Украины. И давайте прекратим на этом любые спекуляции. А свобода слова в том числе означает и ответственность за то, что говорит каждый", – заявил Стефанчук.

После этого Рада по просьбе двух фракций ушла на перерыв, Стефанчук попросил руководителей фракций и групп собраться в его кабинете.

На брифинге глава партии СН Александр Корниенко заявил, что Третьякова должна нести политическую ответственность, которую обсудит фракция. В партийном чате была реакция, что не нужно так говорить, подчеркнул Корниенко.

После перерыва Арахамия с трибуны Рады извинился перед семьей Полякова, попросил почтить его память минутой молчания и выразил сочувствие коллегам Полякова и всем нардепам. Стефанчук заявил, что регламентный комитет рассмотрит отстранение Третьяковой от заседаний.

Внефракционный нардеп Гео Лерос опубликовал в Facebook скриншот сообщения Третьяковой:

Сегодня, 8 октября, Антон Поляков был найден мертвым в киевском такси. Предварительная причина смерти, названная прокуратурой, – острая коронарная недостаточность.

Денис Юдин

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