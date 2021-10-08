В Киеве найден мертвым нардеп Антон Поляков
08.10.2021, 08:02
Антон Поляков (фото - пресс-служба депутата)
В Киеве найден мертвым нардеп Антон Поляков, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
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Поляков был найден мертвым сегодня, 8 октября, в Днепровском районе Киева, сообщили в полиции.
По предварительной информации, Полякову стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.
Полиция проводит необходимые следственные действия, тело нардепа будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
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- В ноябре 2019 года Поляков был исключен из фракции Слуга народа, поскольку голосовал вопреки позиции фракции.
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