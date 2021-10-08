В Киеве найден мертвым нардеп Антон Поляков, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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Поляков был найден мертвым сегодня, 8 октября, в Днепровском районе Киева, сообщили в полиции.

По предварительной информации, Полякову стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.

Полиция проводит необходимые следственные действия, тело нардепа будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

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В ноябре 2019 года Поляков был исключен из фракции Слуга народа, поскольку голосовал вопреки позиции фракции.

Денис Юдин

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