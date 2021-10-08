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В Киеве найден мертвым нардеп Антон Поляков

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 08:02
В Киеве найден мертвым нардеп Антон Поляков - Фото
Антон Поляков (фото - пресс-служба депутата)

В Киеве найден мертвым нардеп Антон Поляков, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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Поляков был найден мертвым сегодня, 8 октября, в Днепровском районе Киева, сообщили в полиции.

По предварительной информации, Полякову стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.

Полиция проводит необходимые следственные действия, тело нардепа будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Новость дополняется...

  • В ноябре 2019 года Поляков был исключен из фракции Слуга народа, поскольку голосовал вопреки позиции фракции.
Денис Юдин
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антон поляков
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