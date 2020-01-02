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Офис генпрокурора будет брать на работу "людей не из системы"

Офис генпрокурора будет брать на работу "людей не из системы" - Фото
Генпрокуратура стала Офисом (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.01.2020, 12:00

Документы начнут принимать 20 января

Офис генерального прокурора будет брать на работу "людей не из системы". Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса.

Отмечается, что прием документов на вакантные должности от кандидатов, находящихся вне системы органов прокуратуры, начнется 20 января. Планируется открыть более 200 вакансий. "Впервые украинцы не из прокурорской системы смогут стать прокурором органа высшего уровня", - говорится в сообщении. 

Процедура набора будет такой же, как во время аттестации прокуроров Генпрокуратуры.

  • Сегодня, 2 января, начал работу Офис генерального прокурора, заменивший ликвидированную Генеральную прокуратуру. В структуру Офиса вошли 12 департаментов, восемь отдельных управлений и две специализированных прокуратуры, включая прокуратуру по противодействию преступлениям в сфере нацбезопасности и обороны, которая сменила военную.

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