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ГПУ ликвидирована. Вместо нее теперь Офис генерального прокурора

ГПУ ликвидирована. Вместо нее теперь Офис генерального прокурора - Фото
Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба ГПУ)
02.01.2020, 09:55

После аттестации в новом ведомстве остались работать меньше половины прокуроров

Сегодня, 2 января, начал работу Офис генерального прокурора, заменивший ликвидированную Генеральную прокуратуру. Информация об этом размещена на сайте Офиса генпрокурора.

В структуру Офиса генпрокурора вошли 12 департаментов, восемь отдельных управлений и две специализированных прокуратуры, включая прокуратуру по противодействию преступлениям в сфере нацбезопасности и обороны, которая сменила военную.

В Офисе генпрокурора работают 1500 сотрудников.

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