ГПУ ликвидирована. Вместо нее теперь Офис генерального прокурора

Сегодня, 2 января, начал работу Офис генерального прокурора, заменивший ликвидированную Генеральную прокуратуру. Информация об этом размещена на сайте Офиса генпрокурора.
В структуру Офиса генпрокурора вошли 12 департаментов, восемь отдельных управлений и две специализированных прокуратуры, включая прокуратуру по противодействию преступлениям в сфере нацбезопасности и обороны, которая сменила военную.
В Офисе генпрокурора работают 1500 сотрудников.
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