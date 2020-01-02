ГПУ ликвидирована. Вместо нее теперь Офис генерального прокурора

Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба ГПУ)

Сегодня, 2 января, начал работу Офис генерального прокурора, заменивший ликвидированную Генеральную прокуратуру. Информация об этом размещена на сайте Офиса генпрокурора.

В структуру Офиса генпрокурора вошли 12 департаментов, восемь отдельных управлений и две специализированных прокуратуры, включая прокуратуру по противодействию преступлениям в сфере нацбезопасности и обороны, которая сменила военную.

В Офисе генпрокурора работают 1500 сотрудников.

19 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о реформе прокуратуры.

Перед преобразованием ГПУ в Офис генпрокурора была проведена аттестация, которую не сумели пройти 55% прокуроров.

24 декабря вступил в силу приказ генпрокурора Руслана Рябошапки о начале работы Офиса генпрокурора.

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