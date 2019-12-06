Аттестация ГПУ: сколько прокуроров не прошли собеседование

Генпрокуратура (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

16 из 48 прокуроров выбыли из отбора по результатам первой недели собеседований в Генпрокуратуре. Об этом сообщил в Facebook член аттестационной комиссии Александр Леменов.

По его словам, проблемы у проваливших отбор кандидатов стандартные: необъясненные источники дохода и происхождения имущества родственников или друзей, слабые профессиональные качества, сомнительные научные достижения при наличии ученой степени.

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Леменов добавил, что некоторых прокуроров оставили в ГПУ, однако попросили их повысить уровень знаний. Новые собеседования состоятся на слудющей неделе.

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