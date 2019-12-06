Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Аттестация ГПУ: сколько прокуроров не прошли собеседование

Аттестация ГПУ: сколько прокуроров не прошли собеседование - Фото
Генпрокуратура (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.12.2019, 18:40

В пятницу из отбора выбыли 7 из 14 кандидатов

16 из 48 прокуроров выбыли из отбора по результатам первой недели собеседований в Генпрокуратуре. Об этом сообщил в Facebook член аттестационной комиссии Александр Леменов.

По его словам, проблемы у проваливших отбор кандидатов стандартные: необъясненные источники дохода и происхождения имущества родственников или друзей, слабые профессиональные качества, сомнительные научные достижения при наличии ученой степени.

Читайте также: Полиция установила подозреваемых в нападении на Леменова - ГПУ

Леменов добавил, что некоторых прокуроров оставили в ГПУ, однако попросили их повысить уровень знаний. Новые собеседования состоятся на слудющей неделе.

Читайте также: Горбатюк подал иск в суд: хочет должность в ГПУ и выплаты денег

Напишите нам
гпу прокурор собеседование аттестация александр леменов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 