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Полиция установила подозреваемых в нападении на Леменова - ГПУ

Полиция установила подозреваемых в нападении на Леменова - ГПУ - Фото
Александр Леменов (Фото - его личная страница в Facebook)
02.12.2019, 11:30

Второго подозреваемого объявили в розыск

Сотрудники полиции установили лиц, подозреваемых в нападении на члена второй кадровой комиссии Генпрокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ГПУ уточнили, что после проверки камер видеонаблюдения в районе совершения преступления следствие вышло на вероятных нападавших, а также на лицо, которое привезло их к месту нападения и забрало оттуда на автомобиле.

27 ноября по их месту жительства провели обыски, одного из подозреваемых задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Второй участник нападения объявлен в розыск.

  • 8 ноября юрист антикоррупционный эксперт общественной организации StateWatch и член аттестационной комиссии в Генпрокуратуре Александр Леменов заявил, что на него напали двое неизвестных. 
  • По данному факту было открыто производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).

 

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