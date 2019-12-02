Полиция установила подозреваемых в нападении на Леменова - ГПУ

Александр Леменов (Фото - его личная страница в Facebook)

Сотрудники полиции установили лиц, подозреваемых в нападении на члена второй кадровой комиссии Генпрокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ГПУ уточнили, что после проверки камер видеонаблюдения в районе совершения преступления следствие вышло на вероятных нападавших, а также на лицо, которое привезло их к месту нападения и забрало оттуда на автомобиле.

27 ноября по их месту жительства провели обыски, одного из подозреваемых задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Второй участник нападения объявлен в розыск.