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В Киеве напали на члена аттестационной комиссии ГПУ Леменова

В Киеве напали на члена аттестационной комиссии ГПУ Леменова - Фото
Александр Леменов (Фото - его личная страница в Facebook)
08.11.2019, 09:47

Инцидент произошел сегодня утром в Киеве

8 ноября юрист, антикоррупционный эксперт общественной организации StateWatch и член аттестационной комиссии в Генпрокуратуре Александр Леменов заявил в Facebook, что на него напали двое неизвестных. 

По его словам, его ударили сзади по голове, затем брызнули в глаза из газового баллончика, а после сбежали. Ему не удалось догнать нападающих. 

"Зафиксировано все в процессуальном порядке, преступников, как и заказчиков, будут искать", - написал юрист.

  • Сейчас Леменов является членом аттестационной комиссии, занимающейся тестированием прокуроров, которые претендуют на работу в Офисе Генпрокурора.
  • В сентябре-2019 был принят закон о реформе прокуратур: он также регулирует переход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации.

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