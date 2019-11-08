В Киеве напали на члена аттестационной комиссии ГПУ Леменова

Александр Леменов (Фото - его личная страница в Facebook)

8 ноября юрист, антикоррупционный эксперт общественной организации StateWatch и член аттестационной комиссии в Генпрокуратуре Александр Леменов заявил в Facebook, что на него напали двое неизвестных.

По его словам, его ударили сзади по голове, затем брызнули в глаза из газового баллончика, а после сбежали. Ему не удалось догнать нападающих.

"Зафиксировано все в процессуальном порядке, преступников, как и заказчиков, будут искать", - написал юрист.

тестированием прокуроров, которые претендуют на работу в Офисе Генпрокурора. Сейчас Леменов является членом аттестационной комиссии , занимающейся

В сентябре-2019 был принят закон о реформе прокуратур: он также регулирует п ереход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации.

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