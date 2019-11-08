В Киеве напали на члена аттестационной комиссии ГПУ Леменова

8 ноября юрист, антикоррупционный эксперт общественной организации StateWatch и член аттестационной комиссии в Генпрокуратуре Александр Леменов заявил в Facebook, что на него напали двое неизвестных.
По его словам, его ударили сзади по голове, затем брызнули в глаза из газового баллончика, а после сбежали. Ему не удалось догнать нападающих.
"Зафиксировано все в процессуальном порядке, преступников, как и заказчиков, будут искать", - написал юрист.
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