Горбатюк подал иск в суд: хочет должность в ГПУ и выплаты денег

Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-глава управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

В ОАСК уточняют, что Горбатюк просит суд признать противоправным и отменить указ генпрокурора Руслана Рябошапки о его увольнении. В иске уволенный экс-чиновник просит восстановить его в ранее занимаемой должности либо равнозначной в органах прокуратуры. Также Горбатюк просит суд взыскать с ГПУ в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

В суде решают вопрос об открытии производства по данному иску.

19 октября стало известно, что Горбатюк отказался подавать заявление на аттестацию в ГПУ по установленной форме. 23 октября Горбатюк он уволен из прокуратуры.

Свое увольнение он связал с делом об ОПГ Януковича.

30 октября сообщалось, что Горбатюк после увольнения получил почти миллион гривень зарплаты.

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