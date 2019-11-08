Горбатюк подал иск в суд: хочет должность в ГПУ и выплаты денег

Экс-глава управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.
В ОАСК уточняют, что Горбатюк просит суд признать противоправным и отменить указ генпрокурора Руслана Рябошапки о его увольнении. В иске уволенный экс-чиновник просит восстановить его в ранее занимаемой должности либо равнозначной в органах прокуратуры. Также Горбатюк просит суд взыскать с ГПУ в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.
В суде решают вопрос об открытии производства по данному иску.
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