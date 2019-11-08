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Горбатюк подал иск в суд: хочет должность в ГПУ и выплаты денег

Горбатюк подал иск в суд: хочет должность в ГПУ и выплаты денег - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.11.2019, 16:09

Экс-глава управления спецрасследований просит ОАСК восстановить его в должности

Экс-глава управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

В ОАСК уточняют, что Горбатюк просит суд признать противоправным и отменить указ генпрокурора Руслана Рябошапки о его увольнении. В иске уволенный экс-чиновник просит восстановить его в ранее занимаемой должности либо равнозначной в органах прокуратуры. Также Горбатюк просит суд взыскать с ГПУ в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

В суде решают вопрос об открытии производства по данному иску.

  • 19 октября стало известно, что Горбатюк отказался подавать заявление на аттестацию в ГПУ по установленной форме. 23 октября Горбатюк он уволен из прокуратуры.
  • Свое увольнение он связал с делом об ОПГ Януковича.
  • 30 октября сообщалось, что Горбатюк после увольнения получил почти миллион гривень зарплаты.

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сергей горбатюк иск в суд ОАСК генпрокуратура
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