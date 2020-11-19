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ГБР решило пояснить о вызовах на допрос лидеров Майдана: Отменены из-за COVID

19.11.2020, 23:53
ГБР решило пояснить о вызовах на допрос лидеров Майдана: Отменены из-за COVID - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Госбюро расследований признали, что допросы планировались, однако были отменены из-за коронавируса

Госбюро расследований заявило, что допросы лидеров Майдана по делу о "государственном перевороте" отменены в связи с COVID-19. При этом в ГБР почему-то обвинили СМИ в распространении недостоверной информации.

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"Накануне Дня Достоинства и Свободы в средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о вызове на допросы в ГБР участников Революции достоинства по политическим мотивам", – сказано в сообщении.

СМИ не указывали на мотивы уголовного преследования, а констатировали факт вызова на допрос по делу о "госперевороте" лидеров Евромайдана, который подтверждается этим сообщением ГБР.

Там признали, что допросы планировались.

"Следственные действия, а именно допросы указанных лиц в качестве свидетелей, обусловлены необходимостью выполнения статьи 2 УПК Украины относительно обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств уголовного производства", – сказано в сообщении.

В ГБР уточнили, что вызовы на допросы отменены "в связи с распространением эпидемии COVID-19". Там отметили, что допросы отменены еще две недели назад, "но свидетели о факте вызовов заявляют только сейчас".

Вадим Ребрина
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