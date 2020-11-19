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У генпрокурора подтвердили дело "о госперевороте" на Майдане, но не видят в нем перспектив

19.11.2020, 22:59
У генпрокурора подтвердили дело
Алексей Донской (скриншот с видео)

Алексей Донской говорит, что прокуроры обязаны расследовать дело, несмотря на то, что в нем нет признаков преступления

Прокурор Офиса генпрокурора Алексей Донской подтвердил, что ГБР расследует дело по заявлению депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина о якобы совершении в 2013-2014 годах государственного переворота в Киеве. При этом прокурор уверен, что дело бесперспективно. Об этом Донской сказал в комментарии УНИАН.

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По его словам, открытие подобных дел стало возможным после принятия в 2012 г нового Уголовно-процессуального кодекса, согласно которому следователи обязаны расследовать любую информацию заявителя, независимо от ее достоверности и без предварительной проверки на подлинность.

"Сейчас все подлежит внесению в Единый реестр досудебных расследований. Если взять конкретно эту ситуацию, а именно заявление Кузьмина о так называемом государственном перевороте, то ни следователи, ни прокуроры не нашли в этом заявлении признаков уголовного преступления", – сказал Донской.

По его словам, Кузьмину отказали в открытии дела, но он добился этого через суд, "несмотря на то, что его заявление не содержит никакой информации о преступлении".

Теперь, отмечает Донской, лиц, которые фигурируют в заявлении, обязаны допросить для принятия по делу окончательного процессуального решения.

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"Вопрос не в том, что эти люди будут допрошены, а в норме УПК, обязывающей вносить сведения об уголовных правонарушениях без проверки фактов, изложенных в обращении, а в ходе досудебного расследования лица, на которых ссылается заявитель, должны быть допрошены по обстоятельствам дела", – сказал Донской.

Также, по его словам, будет допрошен сам заявитель Кузьмин.

Вадим Ребрина
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Алексей Донской майдан Офис генпрокурора

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