У Зеленского отреагировали на обыски в Музее Майдана: Возможно, это несвоевременно

При этом в Офисе президента призвали не "добавлять эмоций"

В Офисе президента раскритиковали полицию за проведение обыска в Музее Революции достоинства именно накануне годовщины Майдана, но призвали всех воздержаться от политических спекуляций и дождаться результатов расследования. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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"Не может не вызывать беспокойство тот факт, что следственные действия прошли четко накануне годовщины начала Майдана. Понятно, что этот особый день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро... Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана..." – говорится в заявлении.

В ОП допустили, что, возможно, не стоило проводить обыски именно сейчас.

"Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве. А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий", – отметили на Банковой.

Там также подчеркнули, что обыски касаются возможного хищения средств.

"Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все все увидят..." – говорится в заявлении.

"Еще раз подчеркнем ключевое: эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых. Особенно не стоит это делать путем хорошо известных политических спекуляций", – добавили в офисе.

Вадим Ребрина

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