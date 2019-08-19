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Офис Зеленского не показал список визитеров - УП

Офис Зеленского не показал список визитеров - УП - Фото
Андрей Богдан (скриншот видео)
19.08.2019, 15:07

Ранее замглавы ОП заявлял, что офис не будет скрывать информацию о своих посетителях и по первому же запросу ее опубликует

Офис президента проигнорировал просьбу Украинской правды предоставить список посетителей Банковой за первый месяц после инаугурации Владимира Зеленского.

Также УП просила офис Зеленского предоставить информацию о визитах на Банковую ряда лиц, в частности, Игоря Коломойского, Сергея Левочкина, Павла Фукса, Рината Ахметова, Виктора Медведчука, Юрия Косюка, Олега Бахматюка, Тимура Миндича.

В ОП ответили, что "информация о датах посещения Офиса президента Украины бизнесменами… в подразделении охраны отсутствует".

Просьбу о предоставлении списка всех посетителей с 21 мая по 24 июня офис Зеленского оставил без ответа.

При этом издание отмечает, что запрос в ОП был направлен еще 25 июня, тогда как, согласно закону, ведомство должно было ответить в течение четырех дней.

Вначале июня первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов в интервью Украинской правде заявил, что ведомство по запросу СМИ предоставит список посетителей.

На вопрос, опубликует ли Банковая список гостей, Трофимов ответил: "Конечно. Я не думаю, что это какая-то секретная информация. Если это будет необходимо".

При этом журналисты уточнили, действительно ли у Зеленского готовы предоставить изданию такую информацию. "Да, абсолютно. В чем проблема? Мы ничего не скрываем. Это какие-то официальные встречи, понятные людям", - сказал замглавы ОП.

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игорь коломойский виктор медведчук сергей трофимов офис президента
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