Наші гроші показали, кто ходит к Зеленскому в АП и зачем: видео

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Многие из известных посетителей Банковой говорят, что приходили в Администрацию президента "по личным вопросам"

В течение первой недели президентства Владимира Зеленского на Банковую приходили депутаты, руководители телеканалов, действующие чиновники, а также бывшие коллеги Зеленского по Кварталу 95. Большинство из них утверждали, что причина их визита в АП – личные вопросы. Об этом идет речь в сюжете проекта Наші гроші.

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания, который официально находится в отпуске, сказал, что пришел обсудить рабочие вопросы.

"Я хочу понять, что будет дальше происходить с такими вещами, как парад или День Независимости… Я хочу узнать, как они будут относиться к этим вещам", - сказал Аласания.

Василий Голованов, ведущий телеканала NewsOne, говорит, что пришел в АП по личным вопросам. Такое же объяснение своему визиту на Банковую дал гендиректор 1+1 Александр Ткаченко.

Актер Квартала 95 Юрий Корявченков тоже приходил в АП по личным делам. Еще один актер Квартала Мика Фаталов "просто пришел проведать ребят".

Первый замминистра экономического развития Максим Нефьодов говорит, что был на Банковой "на рабочей встрече", но детали раскрывать не стал.

Бывшая корпоративный секретарь ПриватБанка Виктория Страхова заявила, что вообще является сотрудником Администрации президента, но какую именно должность занимает, сообщить отказалась.

Появлялись в АП также член наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичус и депутат Сергей Лещенко. При этом Лещенко заверил, что пришел на Банковую, чтобы встретиться с послом Канады.

Кроме того в течение первой недели президентства Зеленского в АП приходил глава СБУ Василий Грицак и экс-заместитель главы Виктор Трепак.

Директор НАБУ Артем Сытник посещал Банковую, чтобы обсудить с замглавы АП Русланом Рябошапкой изменения в закон об Антикоррупционном суде.

Также в администрацию Зеленского приходила и глава Антикоррупционного суда Елена Танасевич со своим заместителем Евгением Круком. Они отказались назвать причину своего визита.

Экс-замминистра финансов Игорь Уманский сказал, что пришел на встречу с главой АП Андреем Богданом.

А вот глава фракции Народный фронт Павел Унгурян приехал в АП около 21:00, чтобы пригласить представителей администрации Зеленского на 8-й национальный молитвенный завтрак.

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Теги: Владимир Зеленский, администрация президента, александр ткаченко, серегй лещенко
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