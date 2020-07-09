Офис Зеленского: Президент переехал на госдачу временно
В Офисе президента сообщили, что Зеленский с семьей временно пользуется государственной дачей в Конча-Заспе
Президент Владимир Зеленский временно проживает в государственной резиденции "Конча-Заспа". Такое сообщение появилось в Telegram Офиса президента после выхода в эфир программы Схемы, рассказывающей о переезде Зеленского на государственную дачу.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что президент сообщил в Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии – в июле он продал дом и земельный участок в селе Иванковичи в Киевской области.
"Президент Украины с семьей будет временно проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", – говорится в сообщении.
- Ранее сегодня Схемы опубликовали сюжет, в котором говорится, что Зеленский начал пользоваться дачей на территории резиденции "Конча-Заспа" Государственного управления делами, а именно – "домом №29", также известном как "дача Ющенко", где недавно сделали ремонт за государственный счет.
- Журналисты напомнили, что до избрания президентом Зеленский осуждал политиков, которые пользуются государственными льготами и привилегиями за счет бюджета и утверждал, что государственные резиденции надо "отдать детям".
Комментарии