Офицер бригады "Рубеж" рассказал, как оккупанты экспериментируют с тактикой

Фото: 4 бригада оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины

На Купянско-Лиманском и Северском направлениях враг сейчас не держится за одну тактику и пытается адаптироваться. Об этом в комментарии LIGA.net заявил офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.

По его словам, вражеское войско пытается каждый раз что-то менять под конкретные условия отрезка, когда предыдущий штурм не вышел.

"Если оккупанты видят, что на этом направлении наши дронщики очень быстро останавливают еще в пути их бронетехнику, потом их разбирают из других средств, то они усиливают применение дронов и охотятся на наших операторов. Если у них не получаются массированные штурмы, в следующий раз применяют разные маленькие группки", – пояснил офицер.

По его словам, оккупанты делают все, чтобы украинские войска не привыкли к одной тактике и был эффект неожиданности, который раз на десяток раз, возможно, и совпадет со слабым местом в обороне.

Бронетехника, по словам офицера, – наиболее конкретная для попадания цель защитников и уничтожается подразделениями первой. "А вот пехота, которая оттуда высыпается, не так защищена, но требует много сил, чтобы зачистить от нее направление", – добавил он.

"Мы отражаем все эти атаки, но, конечно, это и истощает, и имеет высокую цену. Потому что потери у нас тоже есть. Наши бойцы реально проявляют на каждом шагу не только высокий профессионализм, но и героизм, потому что нагрузка невероятная. Несмотря на это, линия обороны на наших отрезках держится годами. Это заслуживает большого уважения и поддержки", – подытожил он.