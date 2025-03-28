Офіцер бригади "Рубіж" розповів, як окупанти експериментують із тактикою

Фото: 4 бригада оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України

На Купʼянсько-Лиманському і Сіверському напрямках ворог зараз не тримається за якусь одну тактику та намагається адаптуватись. Про це в коментарі LIGA.net заявив офіцер бригади "Рубіж" Максим Таран.

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За його словами, вороже військо пробує щоразу щось змінювати під конкретні умови відтинку, коли попередній штурм не вийшов.

"Якщо окупанти бачать, що на цьому напрямку наші дронщики дуже швидко зупиняють ще в дорозі їхню бронетехніку, потім їх розбирають з інших засобів, то вони посилюють застосування дронів і полюють на наших операторів. Якщо в них не виходять масовані штурми, наступного разу застосовують різні маленькі групки", – пояснив офіцер.

За його словами, окупанти роблять усе, щоб українські війська не звикли до однієї тактики і був ефект несподіванки, який раз на десяток разів, можливо, і збігається зі слабким місцем в обороні.

Бронетехніка, за словами офіцера, є найбільш конкретною для влучання ціллю захисників й знищується підрозділами першою. "А от піхота, яка звідти висипається, не така захищена, але вимагає багато сил, щоб зачистити від неї напрямок", – додав він.

"Ми відбиваємо всі ці атаки, але, звичайно, це і виснажує, і має високу ціну. Бо втрати ми маємо теж. Наші бійці реально проявляють на кожному кроці не лише високий професіоналізм, а й героїзм, бо навантаження неймовірне. Незважаючи на це, лінія оборони на наших відтинках тримається роками. Це заслуговує великої поваги і підтримки", – підсумував він.