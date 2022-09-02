Офицер-морпех об обороне Мариуполя: Первые предвестники войны мы почувствовали 20 февраля

Заместитель командира батальона морской пехоты капитан Денис Ставнийчук рассказал в интервью АрміяInform о первых очевидных предвестниках полномасштабной войны, об обороне Мариуполя и пребывании в плену.

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Морпех рассказал, что служит с 2015-го, поэтому до февраля этого года у него был уже немалый боевой опыт.

"Первые очевидные предвестники войны мы почувствовали еще 20 февраля: таких активных артиллерийских обстрелов не было уже давно. За несколько часов – более 100 прилетов", – рассказал морпех.

По его словам, 24 февраля его подразделение приняло бой на линии разграничения, а дальше оборона проходила в Волонтеровке (район Мариуполя в сторону Сартаны). Сначала оккупанты пытались прорвать оборону пехотой и танками, а потом начали уничтожать артиллерией все без разбора, рассказал морпех.

"Просто выбивали все живое из каждого дома, закрепиться было невозможно. Позже линия обороны сузилась до завода Ильича, но это огромная территория", – отметил военнослужащий, добавив, что паники среди сослуживцев не было и в большинстве все оставались спокойными.

Он рассказал, что защитники Мариуполя, оказавшись в кольце, голода не ощущали, но еду максимально экономили – "чтобы просто организм выжил". Однако остро ощущалась нехватка боеприпасов, артиллерии, запчастей для ремонта выходившей из строя техники. По его словам, танковые боеприпасы были, но был дефицит горючего.

"Да и соотношение живой силы было в пользу противника. Однако потеряли они там немало народа, особенно среди мобилизованных из террористических [организаций] ДНР и ЛНР. Своими глазами видел, что их используют как пушечное мясо. Им даже амуниции особо не выдали", – рассказал морпех.

5 апреля военнослужащий получил ранение, а потом вместе со всем гарнизоном Мариуполя сдался в плен, где услышал немало о "фашизме", "нацистах", "расчлененных детях" и другие тезисы российской пропаганды.

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Оксана Житнюк

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