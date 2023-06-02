Офицер в Ровенской области получил подозрение – не снимал с нарушителей боевые доплаты

Госбюро расследований сообщило о подозрении заместителю командира роты по морально-психологическому обеспечению одной из воинских частей Ровенской области за то, что он не снимал с нарушителей дисциплины боевые доплаты.

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Как утверждают в ГБР, с мая по август 2022 года подозреваемый "не инициировал перед командиром исключения нарушителей дисциплины из списков на премии и доплаты", из-за чего 16 военнослужащих систематически получали дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн.

Госбюро считает, что "из-за бездействия военного государство потеряло около 1 млн грн", и проверяет, делились ли военные с офицером полученными доплатами.

Подозрение предъявлено по статье о небрежном отношении военного должностного лица к службе в условиях военного положения. В случае вынесения судом обвинительного приговора наказание может составить от 5 до 8 лет лишения свободы.

ГБР предупреждает, что ведет проверки аналогичных случаев злоупотреблений с боевыми доплатами.

С 1 февраля 2023 года у военных и сотрудников МВД забрали надбавку 30 000 грн, которая действовала с начала полномасштабного вторжения.

10 апреля Рада поддержала поправку к законопроекту №8312, предусматривающему возвращение военным надбавки в 30 000 грн.

Решение парламента подвергли критике в Национальном банке и Министерстве финансов.

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