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Офицер в Ровенской области получил подозрение – не снимал с нарушителей боевые доплаты

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 11:34
Офицер в Ровенской области получил подозрение – не снимал с нарушителей боевые доплаты - Фото
Фото - ГБР

Госбюро расследований сообщило о подозрении заместителю командира роты по морально-психологическому обеспечению одной из воинских частей Ровенской области за то, что он не снимал с нарушителей дисциплины боевые доплаты.

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Как утверждают в ГБР, с мая по август 2022 года подозреваемый "не инициировал перед командиром исключения нарушителей дисциплины из списков на премии и доплаты", из-за чего 16 военнослужащих систематически получали дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн.

Госбюро считает, что "из-за бездействия военного государство потеряло около 1 млн грн", и проверяет, делились ли военные с офицером полученными доплатами.

Подозрение предъявлено по статье о небрежном отношении военного должностного лица к службе в условиях военного положения. В случае вынесения судом обвинительного приговора наказание может составить от 5 до 8 лет лишения свободы. 

ГБР предупреждает, что ведет проверки аналогичных случаев злоупотреблений с боевыми доплатами.

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Сергей Бережной
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