Офіцер на Рівненщині отримав підозру – не знімав з порушників бойові доплати

Держбюро розслідувань повідомило про підозру заступнику командира роти з морально-психологічного забезпечення однієї з військових частин Рівненської області за те, що він не знімав із порушників дисципліни бойові доплати.

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Як стверджують у ДБР, з травня по серпень 2022 року підозрюваний "не ініціював перед командиром виключення порушників дисципліни зі списків на премії та доплати", через що 16 військовослужбовців систематично отримували додаткову винагороду у розмірі 30 000 грн.

Держбюро вважає, що "через бездіяльність військового держава втратила близько 1 млн грн", і перевіряє, чи ділилися військові з офіцером отриманими доплатами.

Підозра пред'явлена за статтею про недбале ставлення військової службової особи до служби в умовах воєнного стану. У разі винесення судом обвинувального вироку покарання може становити від 5 до 8 років позбавлення волі.

ДБР попереджає, що веде перевірки аналогічних випадків зловживань із бойовими доплатами.

З 1 лютого 2023 року у військових та працівників МВС забрали надбавку 30 000 грн, яка діяла з початку повномасштабного вторгнення.

10 квітня Рада підтримала поправку до законопроєкту №8312, який передбачає повернення військовим надбавки у 30 000 грн.

Рішення парламенту розкритикували в Національному банку та Міністерстві фінансів.

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