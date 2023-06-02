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Офіцер на Рівненщині отримав підозру – не знімав з порушників бойові доплати

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02.06.2023, 11:34
Офіцер на Рівненщині отримав підозру – не знімав з порушників бойові доплати - Фото
Фото - ДБР

Держбюро розслідувань повідомило про підозру заступнику командира роти з морально-психологічного забезпечення однієї з військових частин Рівненської області за те, що він не знімав із порушників дисципліни бойові доплати.

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Як стверджують у ДБР, з травня по серпень 2022 року підозрюваний "не ініціював перед командиром виключення порушників дисципліни зі списків на премії та доплати", через що 16 військовослужбовців систематично отримували додаткову винагороду у розмірі 30 000 грн.

Держбюро вважає, що "через бездіяльність військового держава втратила близько 1 млн грн", і перевіряє, чи ділилися військові з офіцером отриманими доплатами.

Підозра пред'явлена за статтею про недбале ставлення військової службової особи до служби в умовах воєнного стану. У разі винесення судом обвинувального вироку покарання може становити від 5 до 8 років позбавлення волі.

ДБР попереджає, що веде перевірки аналогічних випадків зловживань із бойовими доплатами.

Читайте також: Рада повернула військовим доплати 30 000 гривень. Що тут не так і чому це важливо

Сергій Бережний
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підозрарівненська областьДержбюро розслідуваньдоплати військовим
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