Офицеру Нацгвардии, избившему срочника, грозит тюрьма. В ГБР говорят – не единичный случай

По факту избиения военнослужащего-срочника офицером одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области начато расследование. В Госбюро расследований утверждают, что офицер, снятый на видео, может быть причастен и к другим подобным случаям.

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В ГБР отметили, что сегодня в сети появилось видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего. Правоохранители проводят неотложные следственные действия на территории воинской части, опрашивают свидетелей и потерпевшего.

"Следователям удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими этой части", – сообщили в ГБР.

Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Офицеру готовится уведомление о подозрении по этой статье, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

18 апреля по сети начало распространяться видео избиения офицером Национальной гвардии солдата-срочника в одной из воинских частей в Ивано-Франковской области. По этому факту в НГУ начали служебное расследование.

Оксана Житнюк

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