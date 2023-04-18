В Ивано-Франковской области в в/ч НГУ офицер избил срочника. Детали инцидента – видео

В Сети распространяется видео избиения офицером Национальной гвардии солдата-срочника в одной из воинских частей в Ивано-Франковской области. По этому факту, как рассказали LIGA.net в пресс-службе Западного территориального управления НГУ, уже начали служебное расследование.

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В ролике из социальных сетей можно увидеть, как офицер сначала бьет кулаком в грудь, а затем толкает солдата, сопровождая свои действия нецензурной лексикой.

Начальник группы информации и коммуникации Западного территориального управления НГУ Алина Новикова отметила, что по данному факту начата служебная проверка и сообщено во львовское управление Госбюро расследований.

"В свою очередь мы будем оказывать всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера", – добавила представительница Нацгвардии.

24 января президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности для военнослужащих. В связи с этим законом к Зеленскому обращались с петицией, требовавшей его ветирования. Через неделю петиция набрала 31 000 голосов. Авторы петиции заявили, что благодаря этому закону командование получает беспрецедентные рычаги для шантажа и наказания военных тюрьмой за любую критику их решений.

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Олег Васьків

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