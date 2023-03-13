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Избиение солдата лейтенантом в Житомирской области. ГБР начало расследование

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 11:14
Избиение солдата лейтенантом в Житомирской области. ГБР начало расследование - Фото
Скриншот видео

Государственное бюро расследований начало расследование инцидента, который произошел в учебном центре воинской части в Житомирской области, когда офицер избил солдата. Об этом сообщает ГБР.

Как отмечается, работники ГБР начали досудебное расследование по факту избиения командиром взвода одной из воинских частей Житомирской области подчиненного солдата. Расследование начато по материалам военной службы правопорядка.

В ГБР напомнили, что 11 марта 2023 года в интернете появилось видео с избиением срочника его командиром.

"В ходе проверки было подтверждено, что инцидент произошел в одной из воинских частей Житомирской области в тот же день после обеда", – заявили в ГБР.

Сообщается, что пока жизни и здоровью солдата ничего не угрожает, тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

12 марта 109-й учебный центр Житомирского района поселка Гуйва сообщил, что начато служебное расследование.

Согласно объяснению младшего лейтенанта Виктора Витусевича, "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата в состоянии алкогольного опьянения.

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Наталія Медведєва
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