Избиение солдата лейтенантом в Житомирской области. ГБР начало расследование

Государственное бюро расследований начало расследование инцидента, который произошел в учебном центре воинской части в Житомирской области, когда офицер избил солдата. Об этом сообщает ГБР.

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Как отмечается, работники ГБР начали досудебное расследование по факту избиения командиром взвода одной из воинских частей Житомирской области подчиненного солдата. Расследование начато по материалам военной службы правопорядка.

В ГБР напомнили, что 11 марта 2023 года в интернете появилось видео с избиением срочника его командиром.

"В ходе проверки было подтверждено, что инцидент произошел в одной из воинских частей Житомирской области в тот же день после обеда", – заявили в ГБР.

Сообщается, что пока жизни и здоровью солдата ничего не угрожает, тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

12 марта 109-й учебный центр Житомирского района поселка Гуйва сообщил, что начато служебное расследование.

Согласно объяснению младшего лейтенанта Виктора Витусевича, "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата в состоянии алкогольного опьянения.

24 января президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности для военнослужащих. В связи с этим законом к Зеленскому обращались с петицией, требующей его ветировать. За неделю петиция набрала 31 000 голосов. Авторы петиции заявили, что благодаря этому закону командование получает беспрецедентные рычаги для шантажа и наказания военных тюрьмой за любую критику их решений.

19 февраля сообщалось, что в Раде недовольны некоторыми методами военкоматов по проведению мобилизации.

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Наталія Медведєва

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