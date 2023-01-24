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Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности в армии

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 23:22
Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности в армии - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект 8271, ранее принятый Верховной Радой — он ужесточает ответственность для военнослужащих. Об этом сообщается на сайте парламента.

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В карточке документа сказано, что закон поступил в Верховную Раду с подписью президента.

Законопроект №8271 был проголосован Верховной Радой Украины 13 декабря. 

Он усиливает наказание военных за нарушение дисциплины. Он запрещает судам смягчать наказание военным за непослушание, неисполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него, дезертирство, самовольное покидание воинской части или поля боя.

Увеличены сроки и штрафы за нарушения, вводится осмотр военной службой правопорядка резервистов и военнообязанных на факт опьянения.

15 декабря была опубликована петиция с просьбой к Зеленскому ветировать законопроект. В сутки она набрала уже более 25 000 голосов (при необходимых для рассмотрения 25 000).

Разбор LIGA.net с аргументами за и против закона можно прочитать здесь

Смотрите также: Залужный просит Зеленского подписать ужесточение ответственности в ВСУ. Вот его аргументы — видео

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский ВСУ война
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