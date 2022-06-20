Официально. Блок Макрона не смог набрать абсолютное большинство в парламенте Франции

На парламентских выборах во Франции, второй тур которых состоялся 19 июня, победил альянс Ensemble! президента Эмманюэля Макрона, однако его результат не позволяет сформировать абсолютное большинство в Национальной ассамблее. Соответствующие данные обнародованы на сайте МВД Франции по результатам подсчета 100% голосов зарегистрированных избирателей.

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Центристский альянс Макрона Ensemble! получает в новом парламенте 245 мест, блок левых сил Nupes, который возглавляет Жан-Люк Меланшон – 131, партия Марин Ле Пен Rassemblement National – 89, Республиканцы – 61.

Кроме того, в парламенте будет 22 депутата от разных левых сил, 10 – от разных правых сил, 10 депутатов-регионалов.

Ранее у альянса Макрона было 345 место в парламенте. Президенту нужно было 289 мест, чтобы получить абсолютное большинство и продолжать свою программу экономических реформ.

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Наталия Медведева

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