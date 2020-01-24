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Официально. Помпео приедет в Киев 30 января: с кем встретится

Официально. Помпео приедет в Киев 30 января: с кем встретится - Фото
Майкл Помпео (Фото: EPA)
24.01.2020, 19:40

Госсекретарь США встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком

Государственный департамент США подтвердил визит главы американской дипломатии Майкла Помпео в Киев 30 января, где запланированы его встречи с руководством Украины. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, опубликованном сегодня, 24 января.

Отмечается, что Помпео нанесет визиты в Лондон (Великобритания), Киев (Украина), Минск (Беларусь), Нур-Султан (Казахстан) и Ташкент (Узбекистан) с 29 января по 4 февраля.

Сообщается, что в столице Украины госсекретарь США встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того Помпео примет участие в церемонии возложения цветов в знак памяти о погибших на Донбассе, а также встретится с представителями религиозных и общественных организаций, с лидерами бизнес-сообщества.

  • Ранее сообщалось, что визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Украину планировался на 3 января этого года, однако он был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке после ликвидации вооруженными силами США иранского генерала Касема Сулеймани.

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Майкл Помпео
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