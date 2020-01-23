Помпео заявил, что в ближайшее время посетит Украину

Майкл Помпео (Фото: ЕРА)

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что в ближайшее время планирует посетить Украину. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg TV.

По его словам, из-за проблем на Ближнем Востоке, ему пришлось отложить запланированную поездку в Киев.

"Я планировал это еще раньше. У меня уже была запланирована поездка, но тогда у нас возникли проблемы на Ближнем Востоке, которыми я должен был заниматься. Хотя эти проблемы еще не решены и впереди еще много работы, я планирую вскоре поехать в Украину", - отметил Помпео.

Он добавил, что Украина находится на границе "между демократией и тиранией в самой восточной части Европы".

"Украина находится под колоссальным давлением со стороны России и президент (Трамп,- ред.) предпринял те меры по противодействию России, которые не использовал президент Барак Обама. Мы предоставили оборонительное оружие украинцам с тем, чтобы они могли себя защищать. Мы поддерживаем президента Владимира Зеленского в его усилиях по искоренению коррупции и укреплению демократии. Мы продолжаем это делать", - сказал госсекретарь.

Он считает, что Украина является крупным торговым партнером для США.

"У Америки есть ряд интересов в отношении Украины, и я думаю, что количество ресурсов, которые мы туда выделили, отражает уровень этих интересов", - добавил Помпео.