Пристайко ожидает согласования визита Помпео в ближайшее время

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ожидает, что дата нового визита госсекретаря США Майкла Помпео будет согласована в ближайшее время. Об этом министр написал в Twitter.

"Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать Помпео в Украине, и рассчитываем согласовать новые даты визита в ближайшее время", - написал министр.

Пристайко также отметил, что с уважением принимает решение Помпео отложить визит после нападений на базу США и посольство в Ираке.

28 декабря не менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке около города Киркук, погиб американский инструктор.

29 декабря США ответили авиаударом по базам поддерживаемых Ираном ополченцев из шиитской группировки Катаиб Хезболла, которая действует на территории Ирака.

31 декабря тысячи людей штурмовали американское посольство в Багдаде, протестуя против авиаударов.

Помпео был вынужден отложить запланированный визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

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