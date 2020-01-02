Пристайко ожидает согласования визита Помпео в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ожидает, что дата нового визита госсекретаря США Майкла Помпео будет согласована в ближайшее время. Об этом министр написал в Twitter.
"Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать Помпео в Украине, и рассчитываем согласовать новые даты визита в ближайшее время", - написал министр.
Пристайко также отметил, что с уважением принимает решение Помпео отложить визит после нападений на базу США и посольство в Ираке.
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