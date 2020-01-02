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Пристайко ожидает согласования визита Помпео в ближайшее время

Пристайко ожидает согласования визита Помпео в ближайшее время - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.01.2020, 18:29

Министр подтверждает готовность к встрече

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ожидает, что дата нового визита госсекретаря США Майкла Помпео будет согласована в ближайшее время. Об этом министр написал в Twitter.

"Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать Помпео в Украине, и рассчитываем согласовать новые даты визита в ближайшее время", - написал министр.

Пристайко также отметил, что с уважением принимает решение Помпео отложить визит после нападений на базу США и посольство в Ираке.

  • 28 декабря не менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке около города Киркук, погиб американский инструктор.
  • 29 декабря США ответили авиаударом по базам поддерживаемых Ираном ополченцев из шиитской группировки Катаиб Хезболла, которая действует на территории Ирака.
  • 31 декабря тысячи людей штурмовали американское посольство в Багдаде, протестуя против авиаударов.
  • Помпео был вынужден отложить запланированный визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. 

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