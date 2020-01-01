Помпео отложил визит в Украину и еще четыре страны

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Майкл Помпео вынужден отложить ранее запланированный визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Об этом сообщает пресс-служба Госпдепа США.

Отмечается, что отказ от поездок вызван необходимостью пребывания госсекретаря в Вашингтоне для продолжения наблюдения за текущей ситуацией в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке.

Сообщается, что новая дата поездки Помпео будет назначена в ближайшее время, и он с нетерпением ждет этого визита.

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