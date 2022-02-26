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Огромная колонна российской техники полностью уничтожена в Украине: видео

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 18:48
Огромная колонна российской техники полностью уничтожена в Украине: видео - Фото
Учения, NLAW (Фото - Сухопутные войска ВСУ)

Под Конотопом Сумской области украинские военные уничтожили целую колонну российской военной техники из примерно 30 единиц. Соответствующее видео опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко.

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"Потерь нет", – иронически прокомментировал ролик Стерненко. Именно так преподносят в российских пропагандистских СМИ "успехи" российских военных в Украине.

Судя по комментариям авторов видео, событие произошло на подъезде к Конотопу.

На то, что это именно техника оккупантов, указывают нанесенные на нее характерные знаки.

Огромная колонна российской техники полностью уничтожена в Украине: видео
  • Под Черниговом украинские военные уничтожили колонну танков армии РФ, а несколько машин захватили целыми – их используют против российских оккупантов.
Вадим Ребрина
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война конотоп
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