UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Чернигова разбили колонну танков РФ. Часть взяли целыми, используют против врага: видео

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 18:24
У Чернигова разбили колонну танков РФ. Часть взяли целыми, используют против врага: видео - Фото
Захваченный танк врага (Фото: Генштаб ВСУ)

Под Черниговом украинские военные уничтожили колонну танков армии РФ, а несколько машин захватили целыми – их используют против российских оккупантов. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ. 

"Воины Вооруженных сил Украины захватили несколько российских танков под Черниговом. Теперь они послужат во благо Украины. С другими произошло то, что должно было произойти", – говорится в сообщении.

У Чернигова разбили колонну танков РФ. Часть взяли целыми, используют против врага: видео

В Генштабе рассказали, что местное население помогает военным сражаться с оккупантами.

"Люди делают коктейли Молотова для российских "братьев", сливают топливо из заправщиков и разрушают железнодорожные мосты", – сообщили в Генштабе.

  • Ранее сообщалось, что украинские бойцы молниеносной атакой вернули позиции под Черниговом и захватили начштаба.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война чернигов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 