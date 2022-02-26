У Чернигова разбили колонну танков РФ. Часть взяли целыми, используют против врага: видео

Под Черниговом украинские военные уничтожили колонну танков армии РФ, а несколько машин захватили целыми – их используют против российских оккупантов. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"Воины Вооруженных сил Украины захватили несколько российских танков под Черниговом. Теперь они послужат во благо Украины. С другими произошло то, что должно было произойти", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что местное население помогает военным сражаться с оккупантами.

"Люди делают коктейли Молотова для российских "братьев", сливают топливо из заправщиков и разрушают железнодорожные мосты", – сообщили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы молниеносной атакой вернули позиции под Черниговом и захватили начштаба.

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Наталия Медведева

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