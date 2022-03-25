Ожесточенные бои и ракетные обстрелы: ситуация в регионах по состоянию на 30-й день войны

По состоянию на утро 25 марта самая тяжелая ситуация сохраняется на Донбассе, также бои идут под Киевом, в Харьковской, Запорожской, Черниговской и Сумской областях. Об этом сообщается в сводках облгосадминистраций, предоставленных LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Киевская область. Продолжаются бои в Бучанском районе. Самые ожесточенные точки – Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, села Немешаевской общины. Постоянные минометные и артиллерийские обстрелы, есть попадание в частные дома. В Вышгородском районе враг вплотную приблизился к Славутичу, город в изоляции. В Броварском районе – успешная оборонительная операция. В Фастовском районе в результате ракетного удара возник пожар, продолжается тушение. Относительно жертв и пострадавших информации пока нет.



Черниговская область. В Чернигове продолжается оборона города, ситуация остается сложной. В области идут активные бои по маршрутам передвижения врага (дороги).

Сумская область. С вечера оккупанты накрыли артиллерией окрестности Сум. Обстрелы не утихают вторую неделю. Неспокойная ночь была в Ахтырском районе, артиллерия врага обстреливала окрестности Тростянца. В настоящее время данные о разрушениях и пострадавших отсутствуют.



Харьковская область. В Харькове всю ночь продолжались обстрелы жилых районов из оружия дальнего боя, есть пожары, работают спасатели. Число пострадавших устанавливается. Бои ведутся в Изюме. Несмотря на пропагандистские заявления оккупантов, что они якобы взяли город, ВСУ держат позиции и ведут бой. Оккупанты обстреляли Дергачи: жилые помещения, больницу, карету скорой, есть раненые. В Малой Рогане вертолет россиян обстрелял свои же позиции танкового полка, уничтожил российскую технику и военных РФ.



Запорожская область. Силы обороны продолжают сдерживать продвижение врага в направлении Запорожья, на отдельных направлениях заставляют противника отступать, уничтожают вражескую технику. Ожесточенные бои идут в населенных пунктах Каменское, Орехов, Гуляйполе. Тероборона провела наступательную операцию, во время которой было освобождено село Малиновка Пологовского района.

Днепропетровская область. На окраине Днепра ночью было два ракетных удара по воинской части, информация о пострадавших устанавливается. Сейчас спокойно.



Луганская область. Продолжаются постоянные обстрелы всех городов, идут бои в Рубежном и Попасной. За сутки в Северодонецке и Рубежном погибли пять человек, еще восемь ранены. Повреждены 32 объекта: семь многоквартирных и девять частных домов, школа и кинотеатр в Северодонецке, хозпостройки, гаражи, инфраструктура.



Донецкая область. Марьинка, Авдеевка – обстрелы продолжаются всю ночь и утро. Есть раненые гражданские. Мариуполь – без изменений. Гуманитарные грузы не пропускают. Люди выезжают самостоятельно в Мангуш или Бердянск. Оттуда – эвакуация автобусами, но с ними постоянная задержка на маршруте, так как на блокпостах оккупантов постоянные препятствия.



Николаевская область. Ночью над Николаевом были сбиты две ракеты.



Херсонская область. Ночью в Херсонской области были сильные взрывы в пределах областного центра и возле Николаевской области. По информации жителей территориальных общин Высокополья, Великой Александровки, Берислава, оккупанты роют в селах окопы и оттуда стреляют по локациям ВСУ, расположенным под Днепром и Николаевом.



Волынь, Закарпатье, Житомирская, Кировоградская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Черкасская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Одесская области – спокойно или относительно спокойно, в некоторых регионах были воздушные тревоги.

Читайте также: 30-е сутки войны. ВСУ ведут оборонные операции по всем направлениям, РФ терпит потери

Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.