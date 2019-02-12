"Ожидаемая истерика": Геращенко о выступлении РФ в Совбезе ООН

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Выступление представителя России в Совбезе ООН предсталяло собой "ожидаемую сплошную истерику". Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Геращенко написала, что представитель РФ обвинил украинскую власть в нападении на Донбасс, а также в том, что Украина не пускает российских наблюдателей на президентские выборы.

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Первый вице-спикер резюмировала: "РФ собрала эти слушания, чтобы еще раз повторить свои гибридные юродствовання о "гражданской войне" и "прямом диалоге с "республиками".

Далее Геращенко рассказала, что выступавший следом за россиянином представитель Германии назвал ситуацию на востоке Украины российским вторжением, подчеркнул, что РФ не выполняет минские соглашения и нарушила будапештский меморандум.

Также Геращенко отметила, что представитель ФРГ на заседании Собвеза ООН акцентировал внимание на том, что Верховная Рада приняла законы во исполнение минских соглашений, а Россия ничего не сделала.

11 февраля Россия инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания минских соглашений. 12 февраля в МИД заявили, что для России созыв заседания Совета безопасности ООН - это возможность манипулировать существующим инструментарием в рамках организации.