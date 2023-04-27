ОК Юг: Итальянский журналист, раненный под Херсоном, нарушил правила поведения
В оперативном командовании "Юг" заявили, что журналист итальянского издания La Repubblica, получивший ранение на Антоновском мосту под Херсоном, игнорировал предостережения украинских военных, а также не обеспечил члена своей съемочной группы (украинского журналиста, который погиб) бронежилетом.
"Журналист итальянского издания La Repubblica Коррад Зунино получил ранение, а его помощник – украинский журналист Богдан Битик – погиб во время вражеского обстрела Антоновского моста", – говорится в сообщении.
Военные говорят, что журналисты стали "жертвами засады, скорее всего, российских снайперов".
ОК Юг со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (правительственная организация, созданная при Министерстве культуры) пишет, что Зунин не сообщил о своей работе в городе ответственным пресс-офицерам.
"А уже на месте проигнорировал заблаговременное предупреждение украинских военных об опасности и крики: "Danger, sir!" – сообщает ОК Юг.
Там Зунино называют руководителем группы и убеждают, что он был обязан проконтролировать, чтобы Богдан Битик был не только в жилете с надписью PRESS, но и с броней внутри него.
"Но итальянец нарушил правила поведения для журналистов в условиях боевых действий", – говорится в сообщении.
- 26 апреля российские оккупанты обстреляли Херсонскую область из артиллерии. Представитель СМИ получил огнестрельное ранение плеча, еще один человек погиб. Позже стало известно, что журналист представляет итальянскую газету La Repubblica.
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