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Оккупанты безуспешно штурмуют Гуляйполе, несут значительные потери – Запорожская ОВА

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 00:17
Оккупанты безуспешно штурмуют Гуляйполе, несут значительные потери – Запорожская ОВА - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Сегодня, 1 мая, российские оккупанты продолжили попытки наступать в направлении Гуляйполя, успеха не имели. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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Военные РФ били по гражданской инфраструктуре Орехово – оккупанты попали в многоэтажные дома. В результате вражеского обстрела с травмами разной тяжести в больницы были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли.

Российские оккупанты безрезультатно совершают штурмовые действия в районе Гуляйполя. Враг несет значительные потери.

В Запорожской области специалисты по фортификации вместе с военными инженерами, солдатами и гражданскими волонтерами продолжают работы по укреплению оборонительных рубежей.

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Наталия Медведева
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наступление Гуляйполе
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