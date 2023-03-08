Оккупанты бросают в бой тыловиков, атаки на Бахмут продолжаются – Генштаб

Основными направлениями наступления оккупантов остаются Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Шахтерское. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Генштаб предупреждает, что по-прежнему есть серьезная угроза нанесения Россией ракетных ударов по всей территории Украины.

На Бахмутском направлении Россия продолжает атаки Бахмута и окрестных населенных пунктов.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты предпринимают новые попытки прорыва обороны ВСУ.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях безрезультатное наступление россиян продолжается.

В Кременной Луганской области местных жителей оккупанты выселяют из частных домов, чтобы разместить там российских военных.

Генштаб отмечает, что среди мобилизованных вооруженных сил РФ заметно растет недовольство действиями командного состава, часто из-за того, что в бой бросают тех, кто проходил подготовку для службы в подразделениях обеспечения и не получил боевых навыков, и это приводит к резкому росту потерь.

Авиация Украины за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и один удар по позиции ЗРК противника.

Ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили командный пункт оккупантов.

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Сергій Бережний

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