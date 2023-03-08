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Генштаб: РФ давит на Бахмут, штурмует Авдеевку и Марьинку. Отбито более 100 атак — карта

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 06:56
Генштаб: РФ давит на Бахмут, штурмует Авдеевку и Марьинку. Отбито более 100 атак — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты штурмуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили более 100 атак врага за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что россияне продолжают безуспешно наступать в районах Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки. 

В направлении Купянска и Лимана противник пытался наступать в районах Гряниковки, Белогоровки, Спорного, Выемки, Невского и Федоровки.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Несмотря на значительные потери оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, ВСУ отбились в районах Берховки, Дубово-Василевки, Орехово-Василевки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки. За прошлые сутки только возле Орехово-Василевки враг осуществил более 30 провальных атак. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Под Авдеевкой захватчики безуспешно наступали в направлении Александрополя, Каменки, Северного, Водяного, Марьинки и Новомихайловки — только возле Марьинки ВСУ отбили более 20 атак. 

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Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения россиян, воины сбили БПЛА "Орлан-10".

Ракетные войска и артиллерия поразили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1-2", пять районов сосредоточения пехоты, три склада с горючим и один комплекс радиолокационной разведки "Зоопарк".

Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.

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Дмитро Гриниченко
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