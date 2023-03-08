Генштаб: РФ давит на Бахмут, штурмует Авдеевку и Марьинку. Отбито более 100 атак — карта
Российские оккупанты штурмуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили более 100 атак врага за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что россияне продолжают безуспешно наступать в районах Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки.
В направлении Купянска и Лимана противник пытался наступать в районах Гряниковки, Белогоровки, Спорного, Выемки, Невского и Федоровки.
Несмотря на значительные потери оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, ВСУ отбились в районах Берховки, Дубово-Василевки, Орехово-Василевки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки. За прошлые сутки только возле Орехово-Василевки враг осуществил более 30 провальных атак.
Под Авдеевкой захватчики безуспешно наступали в направлении Александрополя, Каменки, Северного, Водяного, Марьинки и Новомихайловки — только возле Марьинки ВСУ отбили более 20 атак.
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Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения россиян, воины сбили БПЛА "Орлан-10".
Ракетные войска и артиллерия поразили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1-2", пять районов сосредоточения пехоты, три склада с горючим и один комплекс радиолокационной разведки "Зоопарк".
Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут бороться за каждый метр земли.
- Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об окружении города.
- 6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.
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