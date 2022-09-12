Оккупанты бросили угнанный под Харьковом автобус с телами более 30 российских военных: ГУР

В Харьковской области отступающие российские военные бросили ранее угнанный автобус, в котором остались тела более 30 оккупантов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Как отмечается, на Харьковском направлении в результате успешного контрнаступления украинских Сил обороны оккупанты пытаются скрыться вглубь временно захваченных территорий. Часть из них пытается перейти границу из России и уехать на территорию Белгородской области.

В одном из сел российские военные угнали автобус, но бросили его через шесть километров. В нем обнаружено 36 тел оккупантов.

"Личному составу подразделений так называемой "ДНР", которые недавно дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 километров от города из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива. Их родственники в шоке от рассказов о наступлении Украины", – говорится в сообщении.

ГУР МО сообщает, что во время бегства оккупанты занимаются массовым мародерством, нередко грабят школы – "из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды".

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Наталія Медведєва

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