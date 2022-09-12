Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват разговора российского оккупанта, в котором тот рассказывает собеседнику о наступлении Вооруженных Сил Украины в Харьковской области.

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Собеседник спрашивает российского военного, идет ли подготовка возвращения домой.

Оккупант отвечает: "Какое... возвращение? Новости читаешь? Ну нам даже спину тормознули, у нас сегодня один 300-й. Они вплотную ... [бьют] уже прям, в смысле вот впереди у пацанов стоят, уже между ними в тыл зашли, там через посты проходят".

Он сказал, что у российских военных в Харьковской области нет связи.

"Каждый день проезжаю мимо этих, военных медиков, там постоянно мешки-мешки-мешки..." – рассказал российский военный и добавил, что к ним должна была смена приехать, но "что-то пошло не так".

Он отмечает, что ВСУ очень точно бьют по позициям российских военных и недавно угнали у них шесть "Уралов", а теперь военные РФ получают СМС-сообщения с предложением сдаваться.

"Мне кажется, пахнет "старым Гостомелем", – добавил оккупант.

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Наталія Медведєва

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