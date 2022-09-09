ГУР о видео переброски войск РФ на Харьковское направление: Картинка для зрителя в России

После сообщений об успешных контрнаступательных действиях ВСУ на Харьковском направлении Минобороны РФ начало показывать видео с колоннами российской техники, которые едут "спасать" оккупантов на данном участке фронта. В Главном управлении разведки Минобороны считают, что это "картинка" для внутреннего потребителя в РФ.

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Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что контрнаступательная операция продолжается, и не только в Харьковской области, но и на других направлениях. Тем не менее, по его словам, внимание всего мира приковано к ситуации в Харьковской области, и много кто удивлен – особенно россияне, которые почему-то считали, что им там не стоит ждать каких-либо активных действий со стороны украинских сил.

"Сегодня мы видим колонны российской техники, которые движутся спасать отступающие войска противника на Харьковском направлении, но это скорее реагирование на планомерные действия украинской армии. Украину это никоим образом не останавливает. Что называется, дальше будет", – сказал Юсов.

Комментируя видео с большим количеством российской техники, движущейся на Харьковское направление, Юсов сказал, что такими кадрами Минобороны РФ, прежде всего, решает свои собственные имиджевые и информационные проблемы, так как слишком долго рассказывало о якобы неуспехах ВСУ на поле боя, после чего столкнулось с контрнаступлением.

Юсов подчеркнул, что это не тайное перемещение техники, – РФ делает акцент на медийном освещении переброски войск, как на параде в Москве.

"Эта картинка – прежде всего для российского зрителя. Путин пытается спасти какое-то свое реноме и показать, что он контролирует ситуацию. Мы уже доказали – нет, не контролирует", – сказал представитель ГУР.

Сегодня Минобороны РФ показало сразу три видео перемещения российской техники:

На Харьковском направлении украинские силы с начала недели освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.

С 1 сентября ВСУ освободили более 1000 кв. км территорий на разных направлениях – это десятки населенных пунктов.

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Оксана Житнюк

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