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Оккупанты давят на Бахмут, наступают на Авдеевском и Шахтерском направлениях – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 18:29
Оккупанты давят на Бахмут, наступают на Авдеевском и Шахтерском направлениях – Генштаб - Фото
Уничтоженная техника армии РФ в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Основные усилия оккупантов сосредоточены на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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Продолжаются наступление оккупантов на Бахмут, штурм города и российские обстрелы пригородных населенных пунктов. Наступление идет также на Авдеевском и Шахтерском направлениях. 

Генштаб сообщает, что россияне продолжает наносить обстреливать гражданские объекты и дома мирных жителей и пытаются уничтожать критическую инфраструктуру. Сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины.

В Энергодаре Запорожской области оккупанты продолжают ухудшать положение мирных жителей, в частности, ограничивают теплоснабжение и подачу горячей воды в жилые дома. На Запорожской АЭС после массовых увольнений оккупантами сотрудников наблюдается острая нехватка специалистов, россияне пытаются ставить на их места людей людей без образования и опыта.

Авиация Украины за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения живой силы, район сосредоточения военной техники, а также две позиции ЗРК оккупантов.

Читайте также: Генштаб: На Донбассе отбиты 60 атак, Россия наступает на пяти направлениях – карта

Сергій Бережний
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Генштаб ВСУ война бахмут сводка генштаба
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