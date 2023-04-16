Оккупанты делают ставку на дешевые С-300, меняется география ракетных обстрелов – ВС ВСУ

География ракетных обстрелов РФ территории Украины изменилась из-за того, что оккупанты вынуждены теперь использовать дешевые ракеты С-300. Об этом сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По словам представителя ВС ВСУ, россияне использовали практически весь свой арсенал стратегических крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины и после этого переключились на южные, восточные и северные области, до которых они могут дотянуться тем оружием, что у них осталось, а это в основном ракеты С-300.

По данным разведки, еще несколько месяцев назад у РФ на хранении оставалось около 7000 ракет С-300, но значительная часть этого запаса, считает Игнат, уже использована.

Кроме того, невозможно точно сказать, какая часть этих ракет пригодна к использованию. Игнат напомнил, что "неоднократно после применения С-300 эти ракеты находили на территории России", поскольку "они не долетали".

Важно также, что Россия способна продолжать производство ракеты С-300 и С-400, сказал Игнат. По его словам, недавно также появились данные о том, что РФ возобновила производство ракеты Х-50, аналога Х-101, так как для нее есть комплектующие и она обходится дешевле.

"Это крылатая ракета того же типа, что и Х-101, и ее можно сбивать средствами ПВО", — отметил спикер ВС ВСУ.

Ночью 16 апреля российские оккупанты обстреляли Снигиревскую общину Николаевской области из С-300, погибли двое подростков.

Сергій Бережний

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