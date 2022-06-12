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Оккупанты готовят провокации против жителей Запорожской области 12 июня – мэр Энергодара

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 05:06
Оккупанты готовят провокации против жителей Запорожской области 12 июня – мэр Энергодара - Фото
Дмитрий Орлов (Фото: ФБ мэра Энергодара)

Российские оккупанты 12 июня собираются устроить провокации против мирных жителей Запорожской области. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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По словам мэра, он получил инсайдерскую информацию "от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины".

Орлов предупредил, что согласно полученной информации, со стороны спецслужб России во временно-оккупированных городах Запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации.

Мэр Энергодара призвал горожан не посещать массовые мероприятия 12 июня, которые планируют проводить российские оккупанты.

Читайте также: Три месяца в оккупации. Мэр Энергодара рассказал о похищениях людей, мародерстве, кризисе

Наталия Медведева
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Энергодар Дмитрий Орлов провокация
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