Оккупанты готовят провокации против жителей Запорожской области 12 июня – мэр Энергодара
12.06.2022, 05:06
Дмитрий Орлов (Фото: ФБ мэра Энергодара)
Российские оккупанты 12 июня собираются устроить провокации против мирных жителей Запорожской области. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам мэра, он получил инсайдерскую информацию "от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины".
Орлов предупредил, что согласно полученной информации, со стороны спецслужб России во временно-оккупированных городах Запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации.
Мэр Энергодара призвал горожан не посещать массовые мероприятия 12 июня, которые планируют проводить российские оккупанты.
Читайте также: Три месяца в оккупации. Мэр Энергодара рассказал о похищениях людей, мародерстве, кризисе
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии