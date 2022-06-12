Оккупанты готовят провокации против жителей Запорожской области 12 июня – мэр Энергодара

Российские оккупанты 12 июня собираются устроить провокации против мирных жителей Запорожской области. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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По словам мэра, он получил инсайдерскую информацию "от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины".

Орлов предупредил, что согласно полученной информации, со стороны спецслужб России во временно-оккупированных городах Запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации.

Мэр Энергодара призвал горожан не посещать массовые мероприятия 12 июня, которые планируют проводить российские оккупанты.

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Наталия Медведева

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