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Три месяца в оккупации. Мэр Энегродара рассказал о похищениях людей, мародерстве, кризисе

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 00:44
Три месяца в оккупации. Мэр Энегродара рассказал о похищениях людей, мародерстве, кризисе - Фото
Дмитрий Орлов (Фото: ФБ мэра Энергодара)

4 июня исполнилось ровно три месяца как Энергодар находится в оккупации. Мэр города Дмитрий Орлов подвел краткие итоги.

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Заметно выросло количество похищений энергодарцев. В подвалы бросают не только активистов, участников АТО и тех, кто участвовал в сопротивлении на блокпосту во время захвата Энергодара. "Сейчас логику похищений вообще невозможно проследить, потому что ее нет. В плен попадают рядовые граждане, которые никоим образом не относятся к указанным выше категориям. Людей удержат в плену неделями", – написал Орлов.

Выросло число случаев мародерства. По данным Орлова, грабят в основном пустые квартиры, владельцы которых уехали из города. Из квартир выносят ценные вещи, двери просто ломают.

Оккупанты искусственно усиливают гуманитарный кризис. Длительное блокирование Интернета приводит к тому, что в магазинах и торговых точках почти невозможно производить оплату по безналичному расчету. Наличных у жителей Энергодара почти нет. Параллельно во многих торговых точках и рынке появились двойные ценники – в гривне и в рублях. Стоимость продуктов, бытовой химии и всего необходимого для жизни заоблачна. Дешевые только сезонные овощи, просто не имеющие других рынков сбыта.

На фоне всего происходящего уровень поддержки России стремительно падает даже среди тех граждан, которые раньше проявляли нейтральную позицию, отметил Орлов.

Кадровые проблемы оккупантов не решены, а только усугубляются.

Читайте также: Россияне временно оккупировали почти 60% Запорожской области – глава ОВА

Наталия Медведева
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Энергодар Дмитрий Орлов
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